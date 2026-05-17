Число смертей от Эболы в Конго достигло 88

Эта вспышка стала 17-й с тех пор, как вирус Эбола был впервые выявлен там в 1976 г. Предыдущая вспышка в стране (в провинции Касаи) была объявлена завершенной 1 декабря 2025 г. спустя три месяца. Из 64 случаев заболевания 45 человек погибли, 19 выздоровели. Самые крупные случились в Западной Африке в 2014–2016 гг.