Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,61-0,94%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,32-0,08%RGBITR782,55+0,02%
Главная / Политика /

Число смертей от Эболы в Конго достигло 88

Ведомости

Количество умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республики Конго (ДРК) возросло до 88. Об этом сообщили представители африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, передает ТАСС.

До этого в организации заявляли о гибели 80 человек. Вспышка произошла в провинции Итури, сейчас там зафиксировано 336 предположительных случаев заболевания. Также о случаях заболевания известно в соседней Уганде.

Всемирная организация здравоохранения объявила ЧС международного уровня из-за эпидемии Эболы в Конго и Уганде. В Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения лихорадки Эбола в России сейчас отсутствует.

Эта вспышка стала 17-й с тех пор, как вирус Эбола был впервые выявлен там в 1976 г. Предыдущая вспышка в стране (в провинции Касаи) была объявлена завершенной 1 декабря 2025 г. спустя три месяца. Из 64 случаев заболевания 45 человек погибли, 19 выздоровели. Самые крупные случились в Западной Африке в 2014–2016 гг.

Лихорадка Эбола вызывает тяжелое заболевание со средним коэффициентом летальности 50%. Вирусом можно заразиться от диких животных и от инфицированного человека.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь