Число смертей от Эболы в Конго достигло 88
Количество умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республики Конго (ДРК) возросло до 88. Об этом сообщили представители африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, передает ТАСС.
До этого в организации заявляли о гибели 80 человек. Вспышка произошла в провинции Итури, сейчас там зафиксировано 336 предположительных случаев заболевания. Также о случаях заболевания известно в соседней Уганде.
Всемирная организация здравоохранения объявила ЧС международного уровня из-за эпидемии Эболы в Конго и Уганде. В Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения лихорадки Эбола в России сейчас отсутствует.
Эта вспышка стала 17-й с тех пор, как вирус Эбола был впервые выявлен там в 1976 г. Предыдущая вспышка в стране (в провинции Касаи) была объявлена завершенной 1 декабря 2025 г. спустя три месяца. Из 64 случаев заболевания 45 человек погибли, 19 выздоровели. Самые крупные случились в Западной Африке в 2014–2016 гг.
Лихорадка Эбола вызывает тяжелое заболевание со средним коэффициентом летальности 50%. Вирусом можно заразиться от диких животных и от инфицированного человека.