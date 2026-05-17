ВОЗ объявила ЧС международного уровня из-за эпидемии Эболы в Конго и Уганде

Сложная эпидемиологическая обстановка сложилась на фоне гуманитарного кризиса и высокой мобильности населения. По состоянию на 16 мая в провинции Итури (ДРК) зафиксировано восемь лабораторно подтвержденных случаев, 246 подозреваемых случаев и 80 летальных исходов, которые также находятся под следствием. Кроме того, два подтвержденных случая (один с летальным исходом) выявлены в столице Уганды Кампале, еще один – в Киншасе. Особую тревогу у специалистов вызывают четыре случая смерти среди медработников. Это свидетельствует о недостаточных мерах инфекционного контроля и риске распространения вируса внутри больниц.