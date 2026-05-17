ВОЗ объявила ЧС международного уровня из-за эпидемии Эболы в Конго и Уганде
Эпидемию лихорадки Эбола в Конго и Уганде признали чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Соответствующее заявление сделал гендиректор ВОЗ после консультаций с властями Демократической Республики Конго (ДРК) и Уганды. При этом в организации подчеркнули, что нынешняя эпидемия не соответствует критериям «пандемической чрезвычайной ситуации» согласно Международным медико-санитарным правилам (2005 г.).
Сложная эпидемиологическая обстановка сложилась на фоне гуманитарного кризиса и высокой мобильности населения. По состоянию на 16 мая в провинции Итури (ДРК) зафиксировано восемь лабораторно подтвержденных случаев, 246 подозреваемых случаев и 80 летальных исходов, которые также находятся под следствием. Кроме того, два подтвержденных случая (один с летальным исходом) выявлены в столице Уганды Кампале, еще один – в Киншасе. Особую тревогу у специалистов вызывают четыре случая смерти среди медработников. Это свидетельствует о недостаточных мерах инфекционного контроля и риске распространения вируса внутри больниц.
Вспышка болезни была вызвана вирусом Бундибуджио. В отличие от штамма Эбола-Заир, против вируса Бундибуджио сейчас нет одобренных специфических вакцин или лекарств. Это, а также высокий процент положительных проб (восемь из 13 образцов), продолжающаяся нестабильность в регионе и наличие крупных транспортных узлов, по мнению экспертов ВОЗ, указывает на то, что реальные масштабы вспышки могут быть значительно больше официальных данных.
ВОЗ уже приступила к координации международных усилий по борьбе с распространением инфекции. В ближайшее время будет созван Чрезвычайный комитет организации, который разработает временные рекомендации для стран-участниц. Соседние с ДРК государства, учитывая интенсивные торговые и транспортные связи, признаны зоной высокого риска. Российским ведомствам, в свою очередь, рекомендовано отслеживать поступающие из Африки данные для принятия необходимых мер санитарной охраны территории.
Associated Press сообщало, что ВОЗ выделила $500 000 из резервного фонда на борьбу с заболеванием. Эта вспышка стала 17-й в Конго с тех пор, как вирус Эбола был впервые выявлен там в 1976 г. Предыдущая вспышка в стране (в провинции Касаи) была объявлена завершенной 1 декабря 2025 г. спустя три месяца. Из 64 случаев заболевания 45 человек погибли, 19 выздоровели.