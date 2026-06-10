Число смертей от Эболы в Конго выросло до 115

8 июня Bloomberg писал о 515 зараженных Эболой в Конго и о 91 умершем. В конце мая гендиректор ВОЗ Тедрос Адганом Гебрейесус сообщал, что в мире зафиксировано свыше 900 предполагаемых случаев заболевания Эболой, включая 101 подтвержденный случай. 27 мая в Роспотребнадзоре заявляли, что в пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, которые прибывают из регионов с повышенным риском заражения лихорадкой Эбола.