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Число смертей от Эболы в Конго выросло до 115

Ведомости

Количество подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) возросло до 598, из них 115 закончились смертью. Об этом пишет Reuters со ссылкой на правительство страны.

Число выздоровевших пациентов составило 22. Заболевание зафиксировано в 17 медицинских округах Итури, а также в семи медицинских округах Северного Киву и одном медицинском округе Южного Киву. Новые случаи заражения не распространились на другие зоны.

Ссылаясь на слова «более десятка врачей, сотрудников гуманитарных организаций и представителей органов здравоохранения», агентство отмечает, что медики в ДРК испытывают трудности с базовым оборудованием, чтобы обезопасить себя и предотвратить дальнейшее распространение болезни.

8 июня Bloomberg писал о 515 зараженных Эболой в Конго и о 91 умершем. В конце мая гендиректор ВОЗ Тедрос Адганом Гебрейесус сообщал, что в мире зафиксировано свыше 900 предполагаемых случаев заболевания Эболой, включая 101 подтвержденный случай. 27 мая в Роспотребнадзоре заявляли, что в пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, которые прибывают из регионов с повышенным риском заражения лихорадкой Эбола.

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