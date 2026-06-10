Число смертей от Эболы в Конго выросло до 115
Количество подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) возросло до 598, из них 115 закончились смертью. Об этом пишет Reuters со ссылкой на правительство страны.
Число выздоровевших пациентов составило 22. Заболевание зафиксировано в 17 медицинских округах Итури, а также в семи медицинских округах Северного Киву и одном медицинском округе Южного Киву. Новые случаи заражения не распространились на другие зоны.
Ссылаясь на слова «более десятка врачей, сотрудников гуманитарных организаций и представителей органов здравоохранения», агентство отмечает, что медики в ДРК испытывают трудности с базовым оборудованием, чтобы обезопасить себя и предотвратить дальнейшее распространение болезни.
8 июня Bloomberg писал о 515 зараженных Эболой в Конго и о 91 умершем. В конце мая гендиректор ВОЗ Тедрос Адганом Гебрейесус сообщал, что в мире зафиксировано свыше 900 предполагаемых случаев заболевания Эболой, включая 101 подтвержденный случай. 27 мая в Роспотребнадзоре заявляли, что в пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, которые прибывают из регионов с повышенным риском заражения лихорадкой Эбола.