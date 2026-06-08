Число случаев заболевания Эболой в Конго превысило 500
Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигло 515 человек, передает Bloomberg.
От Эболы в республики умер 91 человек. За предыдущие 24 часа было зафиксировано 27 новых подтвержденных случаев заражения и четыре летальных исхода – все в провинции Итури, где находится эпицентр вспышки.
В конце мая гендиректор ВОЗ Тедрос Адганом Гебрейесус сообщил, что в мире зафиксировано свыше 900 предполагаемых случаев заболевания Эболой, включая 101 подтвержденный случай. 27 мая в Роспотребнадзоре заявили, что в пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, которые прибывают из регионов с повышенным риском заражения лихорадкой Эбола.
Эбола вызывает тяжелое заболевание со средней летальностью 50%. Среди симптомов лихорадки – внезапное повышение температуры, сильная слабость, головная и мышечная боль, боль в горле, рвота, диарея, сыпь и др. Вирусом можно заразиться от диких животных и от инфицированного человека. Первые вспышки этой болезни были зафиксированы в 1976 г., самые крупные произошли в Западной Африке в 2014–2016 гг.