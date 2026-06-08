Число случаев заболевания Эболой в Конго превысило 500

Эбола вызывает тяжелое заболевание со средней летальностью 50%. Среди симптомов лихорадки – внезапное повышение температуры, сильная слабость, головная и мышечная боль, боль в горле, рвота, диарея, сыпь и др. Вирусом можно заразиться от диких животных и от инфицированного человека. Первые вспышки этой болезни были зафиксированы в 1976 г., самые крупные произошли в Западной Африке в 2014–2016 гг.