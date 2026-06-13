В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности из-за дождя

12 июня Гидрометцентр РФ сообщал, что грозы с порывами ветра до 15 м/с местами ожидаются также в ночь на 14 июня. Температура воздуха в Москве и Подмосковье составит около 16 градусов. Днем 14 июня в регионе вновь возможны кратковременные дожди, а по области местами прогнозируются грозы. При этом жара начнет отступать: в Москве воздух прогреется не выше 23 градусов, в Подмосковье – до 24 градусов.