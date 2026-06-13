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В больницах остаются 19 пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье

Ведомости

Девятнадцать пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье находятся в больницах, шесть из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров», – сказал Кузнецов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, заверили в Минздраве. Процесс координирует Федеральный центр медицины катастроф.

Авария произошла 13 июня примерно в 14:30 мск на 2-м километре Луцинского шоссе. Водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью», которая в итоге опрокинулась на бок.

По последним данным, жертвами автокатастрофы стали два человека.

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