В аэропортах Краснодарского края задерживаются более 40 рейсов

Как сообщает Росавиация, сейчас в московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» действуют ограничения на вылет и прилет воздушных судов. Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов в Калуге, Тамбове, Нижнем Новгороде, Ярославле и Костроме.