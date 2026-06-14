В аэропортах Краснодарского края задерживаются более 40 рейсов
В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара задерживаются вылет и прилет более 40 рейсов. Это следует из данных онлайн-табло аэропортов.
На вылет из Сочи задерживаются рейсы в Нижний Новгород, Москву, Сыктывкар, Нижнекамск, Казань, Красноярск. На прилет – 15 рейсов, в том числе из Уфы, Москвы, Оренбурга, Казани, Санкт-Петербурга, Нижнекамска, Сыктывкара.
Из Геленджика задержан рейс в Москву и Уфу, шесть рейсов задерживаются на прилет.
Четыре рейса задерживаются из Краснодара, четыре – в Краснодар.
Как сообщает Росавиация, сейчас в московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» действуют ограничения на вылет и прилет воздушных судов. Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов в Калуге, Тамбове, Нижнем Новгороде, Ярославле и Костроме.
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников самолетного типа за минувшую ночь.