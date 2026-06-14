В Ярославле возобновили движение в сторону Москвы после атаки БПЛА
Власти сняли перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой в Ярославле, объявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram. Ограничение было введено из-за удара беспилотника.
«В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», – написал он.
Сейчас угроза беспилотной опасности сохраняется, подчеркнул Евраев.
Перекрытие было введено ночью 14 июня. Евраев сообщил, что при ночной атаке на регион произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Пострадавших нет, спасатели ликвидируют возгорание.
За ночь средства противовоздушной обороны сбили 249 украинских БПЛА над Россией.