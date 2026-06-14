Силы ПВО за ночь сбили 249 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников самолетного типа за минувшую ночь. Атака отбивалась с 20:00 мск 13 июня до 7:00 мск 14 июня, сообщило Минобороны РФ в Max.
Беспилотники сбивали над территориями 14 российских регионов и акваторией Азовского моря. В списке – Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская, Орловская, Тульская, Калужская, Ростовская, Рязанская, Владимирская, Астраханская, Тверская, Ярославская, Костромская области и Республика Крым.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал, что обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Новомосковске. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в Калуге, Тамбове, Нижнем Новгороде, Ярославле и Костроме.
Минобороны РФ регулярно отчитывается о массовых ночных атаках дронов. В предыдущую ночь силы ПВО уничтожили 109 украинских БПЛА над территорией России.