Силы ПВО уничтожили 109 беспилотников над регионами России

Атаки отражены в период с 07:00 до 20:00 мск. Беспилотники сбили в 13 регионах России (в Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым) и над акваторией Черного моря.