Силы ПВО уничтожили 109 беспилотников над регионами России
Силы ПВО уничтожили 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ в Max.
Атаки отражены в период с 07:00 до 20:00 мск. Беспилотники сбили в 13 регионах России (в Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым) и над акваторией Черного моря.
В ночь на 13 июня система ПВО сбила 77 украинских беспилотников над регионами, Черным и Азовским морями. Дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.
За прошлые сутки силы ПВО сбили 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотников, сообщали в Минобороны.