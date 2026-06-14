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Главная / Общество /

На границе Казахстана и России скопилась очередь из фур

Ведомости

На казахстанско-российской границе в Павлодарской области скопилась очередь из грузовиков, сообщили в Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

Очередь на пункте пропуска «Косак» связана с сезонным ростом перевозок плодоовощной продукции. В комитете заявили, что пункт пропуска работает в усиленном режиме.

Ведомство рекомендовало пользоваться другими пунктами пропуска в Павлодарской области – «Шарбакты» и «Урлютобе». Кроме того, в Северо-Казахстанской области функционируют пункты пропуска «Жана Жол», «Каракога» и «Кызыл Жар». В КНБ рекомендовали систему электронной очереди, которая позволяет уточнить наличие свободных мест заранее.

7 июня в Казахстане также сообщили о заторе из грузовых автомобилей на границе с Россией. Заявлялось, что это связано с замедлением приема транспорта российской стороной. В ведомстве пояснили, что на ситуацию влияет различие в инфраструктурных возможностях пограничных переходов двух стран.

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