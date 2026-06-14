На границе Казахстана и России скопилась очередь из фур

7 июня в Казахстане также сообщили о заторе из грузовых автомобилей на границе с Россией. Заявлялось, что это связано с замедлением приема транспорта российской стороной. В ведомстве пояснили, что на ситуацию влияет различие в инфраструктурных возможностях пограничных переходов двух стран.