На первом в истории турнире в Белом доме нокаутировали экс-чемпиона UFC

Идею провести турнир UFC у Белого дома президент Америки озвучил в июле 2025 г. на митинге в Айове. В 2026 г. США исполнится 250 лет, и Трамп предложил Главе UFC Дэйне Уайту устроить уникальное шоу. «Поединок UFC – только подумайте – на территории Белого дома. У нас там много земли. Будет чемпионский бой, полный бой, 20 000 или 25 000 зрителей, и мы сделаем это одним из мероприятий к 250-летию Америки», – сказал американский лидер.