На первом в истории турнире в Белом доме нокаутировали экс-чемпиона UFC
Французский боец Сирил Ган одержал досрочную победу над бразильцем Алексом Перейрой в поединке за временный чемпионский пояс UFC в тяжелом весе. Бой стал главным событием первого в истории турнира организации, который прошел на территории Белого дома в США.
Поединок завершился техническим нокаутом во втором раунде. До начала встречи букмекеры и многие эксперты считали фаворитом Перейру. В случае успеха он стал бы первым спортсменом UFC, сумевшим завоевать чемпионские пояса сразу в трех весовых категориях. Ранее Перейра уже становился чемпионом в среднем и полутяжелом дивизионах, а от титула в полутяжелом весе отказался ради перехода в тяжелую категорию.
После победы статистика Сирила Гана в смешанных единоборствах достигла 14 побед при двух поражениях. У Перейры теперь 13 побед и четыре поражения. Временный чемпионский пояс не делает Гана абсолютным чемпионом дивизиона. Полноценный титул тяжелого веса по-прежнему принадлежит британцу Тому Аспиналлу. Аспиналл не выступает с октября прошлого года, когда получил травму глаза в поединке именно против Гана и продолжает восстановление.
Турнир был организован на лужайке перед Белым домом и приурочен к 250-летию независимости США, а также к 80-летию президента страны Дональда Трампа, который присутствовал на мероприятии. Организаторы объявили о рекордных бонусах в истории UFC: участники боя вечера получат по $400 000, а еще два спортсмена, признанные авторами лучших выступлений турнира, заработают по $425 000.
Идею провести турнир UFC у Белого дома президент Америки озвучил в июле 2025 г. на митинге в Айове. В 2026 г. США исполнится 250 лет, и Трамп предложил Главе UFC Дэйне Уайту устроить уникальное шоу. «Поединок UFC – только подумайте – на территории Белого дома. У нас там много земли. Будет чемпионский бой, полный бой, 20 000 или 25 000 зрителей, и мы сделаем это одним из мероприятий к 250-летию Америки», – сказал американский лидер.