ФСБ задержала пятерых руководителей Mind Money Limited по делу о мошенничестве
ФСБ пресекла мошенническую схему с акциями российских компаний, организованную руководством кипрского брокера Mind Money Limited и его сообщниками. Ущерб составил более 7 млрд руб., трое фигурантов арестованы, еще двое отправлены под домашний арест, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
По версии следствия, злоумышленники в нарушение антисанкционного законодательства получили права на акции публичных российских компаний. В сговоре с руководством ООО «Инвестиционная палата» они обменяли «замороженные» американские депозитарные расписки на акции российских компаний, используя поддельные документы.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По местам проживания фигурантов и в офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Изъяты документы, печати, средства связи, носители с криптокошельками и более 100 млн руб. Расследование продолжается.
1 июня РБК со ссылкой на источники писало о задержании гендиректора брокера «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и главы европейского брокера Mind Money Юлии Хандошко по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. По данным на июнь 2024 г., россияне подали 1 млн заявок на продажу бумаг на 35,31 млрд руб. (первый этап). Около 60% объема пришлось на акции и депозитарные расписки, еще 40% – на паи инвестиционных фондов на иностранные акции. Из предъявленных к выкупу бумаг «Инвестпалата» сформировала 100 наиболее идентичных лотов (второй этап).