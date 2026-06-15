ФСБ задержала пятерых руководителей Mind Money Limited по делу о мошенничестве

1 июня РБК со ссылкой на источники писало о задержании гендиректора брокера «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и главы европейского брокера Mind Money Юлии Хандошко по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. По данным на июнь 2024 г., россияне подали 1 млн заявок на продажу бумаг на 35,31 млрд руб. (первый этап). Около 60% объема пришлось на акции и депозитарные расписки, еще 40% – на паи инвестиционных фондов на иностранные акции. Из предъявленных к выкупу бумаг «Инвестпалата» сформировала 100 наиболее идентичных лотов (второй этап).