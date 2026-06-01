Задержаны организаторы разблокировки замороженных активов

Гендиректор брокера «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин и глава европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко задержаны. Против них возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, пишет РБК со ссылкой на источники.

Деятельность Седушкина и Хандошко касалась замороженных ценных бумаг как российских, так и иностранных инвесторов. Брокер «Инвестиционная палата», которым Седушкин управлял с весны 2022 г., занимался организацией централизованного обмена активами между российскими и зарубежными инвесторами. В рамках этого механизма иностранные вкладчики за счет средств со своих счетов типа С, предназначенных для поступлений от российских ценных бумаг, выкупили у российских инвесторов иностранные ценные бумаги, оказавшиеся заблокированными через системы Euroclear и Clearstream из-за санкций Евросоюза (ЕС).

За два этапа обмена «Инвестиционная палата» провела сделки на сумму 10,64 млрд руб. Хандошко содействовала разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним, которые принадлежали российским инвесторам и были заморожены вследствие санкций ЕС. Компания помогала в получении лицензий от европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Кроме того, Mind Money оказывала брокерские услуги, предоставляя инвесторам возможности для вложений в ценные бумаги на международных биржах, включая Лондонскую и Нью-Йоркскую.

По данным на июнь 2024 г., россияне подали 1 млн заявок на продажу бумаг на 35,31 млрд руб. (первый этап). Около 60% объема пришлось на акции и депозитарные расписки, еще 40% – на паи инвестиционных фондов на иностранные акции. Из предъявленных к выкупу бумаг «Инвестпалата» сформировала 100 наиболее идентичных лотов (второй этап). Средняя стоимость и стартовая цена лота ставляла 353,1 млн руб.

