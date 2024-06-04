Процесс выкупа заблокированных бумаг приближается к развязке

Процесс выкупа заблокированных бумаг приближается к развязке3 июня стартовал третий из четырех этапов – сбор заявок от покупателей-иностранцев
Через два месяца после запуска в России процесса выкупа заблокированных бумаг начался сбор заявок от иностранцев. Новый этап схемы продлится до 5 июля и будет определяющим для ее перспектив – если покупателей не найдется, выкуп не состоится.
Выкуп заблокированных активов делится на четыре этапа, он официально начался 25 марта и должен завершиться 1 сентября: российские частные инвесторы подавали заявки на выкуп бумаг до 100 000 руб., а иностранцы должны будут их оплачивать деньгами со спецсчетов типа «С», а затем смогут вывести из России без дополнительных разрешений.
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