Процесс выкупа заблокированных бумаг приближается к развязке

Выкуп заблокированных активов делится на четыре этапа, он официально начался 25 марта и должен завершиться 1 сентября: российские частные инвесторы подавали заявки на выкуп бумаг до 100 000 руб., а иностранцы должны будут их оплачивать деньгами со спецсчетов типа «С», а затем смогут вывести из России без дополнительных разрешений.