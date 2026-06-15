Умерла актриса из сериала «Кухня» Татьяна Плетнева

Плетнева родилась 22 июля 1977 г. в Воткинске (Удмуртская республика). В 1994 г. окончила «Центр детского творчества» при Учебном театре юного зрителя «Бригантина» (мастер Котов, специальность «режиссер-постановщик спектаклей и массовых мероприятий»). Позже окончила Балтийский институт в Санкт-Петербурге, была ученицей мастерской Петра Вельяминова на курсе Леонида Мозгового.