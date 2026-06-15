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Умерла актриса из сериала «Кухня» Татьяна Плетнева

Ей было 48 лет
Ведомости
Александр Авилов / АГН Москва
Александр Авилов / Агентство «Москва»

Актриса Татьяна Плетнева, известная по ролям в сериалах «Кухня» и «Интерны», умерла в возрасте 48 лет. Об этом сообщил режиссер Марат Никитин.

«Наша Танечка, светлая, жизнерадостная, бесконечно талантливая Татьяна Плетнева, ушла от нас», – написал он во «В контакте».

Telegram-канал Shot пишет, что причиной смерти стал рак печени. ТАСС также подтвердили, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Плетнева родилась 22 июля 1977 г. в Воткинске (Удмуртская республика). В 1994 г. окончила «Центр детского творчества» при Учебном театре юного зрителя «Бригантина» (мастер Котов, специальность «режиссер-постановщик спектаклей и массовых мероприятий»). Позже окончила Балтийский институт в Санкт-Петербурге, была ученицей мастерской Петра Вельяминова на курсе Леонида Мозгового.

Известна по ролям в сериалах «Кухня», «Интерны», «Ералаш», «Папины дочки», «Склифосовский», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Кибердеревня». В театре исполнила роли Яблоньки и Печки в «Гуси-лебеди», Вафельки в «Белых корабликах», Маркизы Д'Эспарбэс в «Фортуне», Фрау Каролины в «Призраке фрау Каролины».

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