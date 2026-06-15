Движение через пункт пропуска «Джанкой» возобновлено

15 июня в Запорожской и Херсонской областях организовали объезд автомобильного моста в направлении контрольно-пропускного пункта «Джанкой». Движение через «Джанкой» было полностью перекрыто из-за повреждения моста рядом с островом Чонгар. За два дня до этого после аналогичной попытки атаковать мост у пункта «Джанкой» также был организован объезд.