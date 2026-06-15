Движение через пункт пропуска «Джанкой» возобновлено
Через пункт пропуска «Джанкой» в Запорожской и Херсонской областях организовали реверсивное движение. Об этом объявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«Реверсивное движение через АПП "Джанкой" возобновлено. Проезд организован по понтонной переправе для легковых автомобилей», – написал он в Telegram.
Сальдо рекомендовал водителям быть внимательными и выполнять указания сотрудников, работающих на месте.
15 июня в Запорожской и Херсонской областях организовали объезд автомобильного моста в направлении контрольно-пропускного пункта «Джанкой». Движение через «Джанкой» было полностью перекрыто из-за повреждения моста рядом с островом Чонгар. За два дня до этого после аналогичной попытки атаковать мост у пункта «Джанкой» также был организован объезд.