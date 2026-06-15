В Москве и области за сутки может выпасть до двух третей месячной нормы осадков
В столичном регионе за сутки может выпасть до 50 мм осадков, что составляет почти две трети месячной нормы июня. Об этом сообщил в своем канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, уточненные прогнозы показывают, что помимо сильных дождей и гроз местами возможны град и шквалистое усиление ветра. «За предстоящие 24 часа в столичном регионе может выпасть до 20–30 мм, а в отдельных районах и до 50 мм небесной влаги», – отметил Леус.
Синоптик предупредил, что непогода может привести к ударам молний, падению деревьев и крупных ветвей, повреждению плохо закрепленных конструкций, а также к временным подтоплениям дорог и дворовых территорий.
До этого сообщалось, что на погоду в Москве и Санкт-Петербурге влияет североатлантический циклон. В столице на этой неделе ожидается прохладная и дождливая погода с температурой примерно на пять градусов ниже климатической нормы. Потепление прогнозируется ближе к выходным. Одновременно в ряде регионов России синоптики ожидают ливни, грозы, град и сильный ветер.