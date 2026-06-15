В Москве и области за сутки может выпасть до двух третей месячной нормы осадков

До этого сообщалось, что на погоду в Москве и Санкт-Петербурге влияет североатлантический циклон. В столице на этой неделе ожидается прохладная и дождливая погода с температурой примерно на пять градусов ниже климатической нормы. Потепление прогнозируется ближе к выходным. Одновременно в ряде регионов России синоптики ожидают ливни, грозы, град и сильный ветер.