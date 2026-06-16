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Музаев сообщил о росте средних баллов ЕГЭ в 2026 году

Ведомости

Результаты первых сданных предметов основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) свидетельствуют о небольшом росте средних баллов. Об этом руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил ТАСС.

«Все предметы у нас в средних баллах немного подросли. Боязнь того, что у нас где-то средний балл упал, как любят говорить, «качество образования понизилось», но этого не произошло, выпускники сдали экзамены хорошо», – сказал он.

11 июня Музаев говорил «РИА Новости», что в 2027 г. ЕГЭ не будет отменено и пройдет без серьезных изменений.

ЕГЭ в 2026 г. стартовало 1 июня. Основная волна экзаменов по истории, литературе, химии, русскому языку и математике базового и профильного уровней уже состоялась.

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