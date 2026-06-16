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Застреленным в Польше россиянином оказался художник Скрепецкий

Ведомости

Россиянин, ставший жертвой стрельбы в Польше 15 июня, опознан как 44-летний художник Семен Скрепецкий, сообщило польское издание wpolityce.pl.

По данным портала, предполагаемого убийцу уже задержали рядом с консульством Белоруссии в Бяла-Подляске. Предварительно, он гражданин Белоруссии.

О гибели россиянина в результате стрельбы 15 июня сообщила полиция Люблинского воеводства Польши. Убийство произошло на парковке в городе Бяла-Подляска в 40 км от границы Польши и Белоруссии. Тогда полиция отмечала, что личность и мотивы преступника неизвестны.

Роберт Кузовков (настоящее имя Скрепецкого) родился в 1981 г. и жил в Алтайском крае. С 2021 г. художник переехал из России в Польшу.

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