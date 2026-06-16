Застреленным в Польше россиянином оказался художник Скрепецкий

О гибели россиянина в результате стрельбы 15 июня сообщила полиция Люблинского воеводства Польши. Убийство произошло на парковке в городе Бяла-Подляска в 40 км от границы Польши и Белоруссии. Тогда полиция отмечала, что личность и мотивы преступника неизвестны.