Первый замглавы Минприроды РФ призвал изменить подход к содержанию мест для ТКО

По словам Хатуова, власти российских субъектов должны обеспечить хозяйственный и системный контроль за состоянием контейнерных площадок. Как отметили в «Российском экологическом операторе», на этих территориях в том числе наблюдаются навалы отходов, не относящихся к ТКО: растительных остатков, строительного мусора и отработанных шин. Их важно вывозить и утилизировать отдельно, подчеркнули представители компании.