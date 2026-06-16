Первый замглавы Минприроды РФ призвал изменить подход к содержанию мест для ТКО
Необходимо изменить подход к содержанию контейнерных площадок в стране и ликвидации навалов твердых бытовых отходов (ТКО), заявил первый замглавы Минприроды Джамбулат Хатуов. Его слова передает компания «Российский экологический оператор», созданная в 2019 г. указом президента РФ.
«Картина на контейнерных площадках страны вызывает серьезные вопросы. Ситуацию берем на особый контроль. <...> Необходимо исключить ситуации, когда контракты на уборку несанкционированных свалок и навалов не приводят к фактическому наведению порядка на территориях», – сказал он.
По словам Хатуова, власти российских субъектов должны обеспечить хозяйственный и системный контроль за состоянием контейнерных площадок. Как отметили в «Российском экологическом операторе», на этих территориях в том числе наблюдаются навалы отходов, не относящихся к ТКО: растительных остатков, строительного мусора и отработанных шин. Их важно вывозить и утилизировать отдельно, подчеркнули представители компании.
Отмечается, что самыми проблемными регионами по состоянию площадок для мусора стали Челябинская, Воронежская, Новосибирская, Томская области, Кабардино-Балкарская Республика и городской округ Сочи. По данным «Российского экологического оператора», в течение первой недели июня россияне оставили 3624 обращения о навалах отходов на площадках вне контейнеров.
2 июня губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что после 12 июня контейнерные площадки региона оснастят QR-кодами. Система обратной связи для жалоб заработает на базе мессенджера Max. По словам главы области, с такой инициативой ранее выступили депутаты «Единой России». После введения QR-кодов жители смогут в режиме «здесь и сейчас» отсканировать код, указать адрес площадки и описать проблему. Информация поступит напрямую региональному оператору для оперативного реагирования.