Суд отправил Диану Шурыгину под домашний арест по делу о порнографии

Шурыгина получила широкую известность в 2017 г. после участия в ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале». Тогда она заявила, что стала жертвой изнасилования на вечеринке. По ее обвинению знакомый Сергей Семенов был осужден и впоследствии вышел на свободу досрочно. После этого Шурыгина занялась блогерской деятельностью, создав YouTube-канал и аккаунты в социальных сетях.