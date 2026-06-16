Суд отправил Диану Шурыгину под домашний арест по делу о порнографии
Троицкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста блогеру Диане Шурыгиной (после замужества – Шляниной) по уголовному делу о распространении порнографических материалов. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.
Домашний арест назначен на срок до 19 июля. Как следует из материалов суда, Шляниной вменяется п. «а» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору). Санкция вменяемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
Ранее у блогера прошел обыск. Троицкий районный суд Москвы 11 июня рассмотрел вопрос о проведении следственного действия, не терпящего отлагательств.
Шурыгина получила широкую известность в 2017 г. после участия в ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале». Тогда она заявила, что стала жертвой изнасилования на вечеринке. По ее обвинению знакомый Сергей Семенов был осужден и впоследствии вышел на свободу досрочно. После этого Шурыгина занялась блогерской деятельностью, создав YouTube-канал и аккаунты в социальных сетях.