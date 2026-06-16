Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,73+0,72%KAZT365,8-1,14%ARSA7,18-4,52%IMOEX2 490,52-2,06%RTSI1 087,58-1,63%RGBI118,38-0,09%RGBITR783,48-0,06%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд отправил Диану Шурыгину под домашний арест по делу о порнографии

Ведомости

Троицкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста блогеру Диане Шурыгиной (после замужества – Шляниной) по уголовному делу о распространении порнографических материалов. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

Домашний арест назначен на срок до 19 июля. Как следует из материалов суда, Шляниной вменяется п. «а» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору). Санкция вменяемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Ранее у блогера прошел обыск. Троицкий районный суд Москвы 11 июня рассмотрел вопрос о проведении следственного действия, не терпящего отлагательств.

Шурыгина получила широкую известность в 2017 г. после участия в ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале». Тогда она заявила, что стала жертвой изнасилования на вечеринке. По ее обвинению знакомый Сергей Семенов был осужден и впоследствии вышел на свободу досрочно. После этого Шурыгина занялась блогерской деятельностью, создав YouTube-канал и аккаунты в социальных сетях.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте