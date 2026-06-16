В Госдуме предложили отменить штрафы за самостоятельный ремонт во дворах

В пояснительной записке приводятся примеры из правоприменительной практики. Так, в Астрахани предприниматель, которого жители наняли для ремонта внутридворовой дороги, был оштрафован на 25 000 руб. В Пермском крае 70-летнего местного жителя оштрафовали на 5000 руб. за укрепление размытого участка дороги, а в Вологодской области к ответственности привлекли мужчину, восстановившего проезд к деревне.