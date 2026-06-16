В Госдуме предложили отменить штрафы за самостоятельный ремонт во дворах
Группа депутатов фракции «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект, который предполагает освобождение граждан от административной ответственности за самостоятельный ремонт асфальта на местных дорогах и придомовых территориях. Документ опубликован в думской базе.
Поправки предлагается внести в ст. 12.33 КоАП РФ, предусматривающую штрафы за повреждение дорог, создающее угрозу безопасности движения. Сейчас санкции составляют от 5000 до 10 000 руб. для граждан, 25 000 руб. для должностных лиц и до 300 000 руб. для юридических лиц.
Авторы инициативы отмечают, что жители многоквартирных домов, населенных пунктов и садоводческих товариществ нередко вынуждены самостоятельно устранять ямы и другие дефекты дорожного покрытия из-за длительного отсутствия ремонта со стороны местных властей или управляющих организаций.
По мнению депутатов, действующее законодательство не позволяет четко отделить добросовестный ремонт от действий, которые действительно повреждают дорогу или создают угрозу безопасности движения. В результате граждане и подрядчики могут быть оштрафованы даже за попытки восстановить проезд.
В пояснительной записке приводятся примеры из правоприменительной практики. Так, в Астрахани предприниматель, которого жители наняли для ремонта внутридворовой дороги, был оштрафован на 25 000 руб. В Пермском крае 70-летнего местного жителя оштрафовали на 5000 руб. за укрепление размытого участка дороги, а в Вологодской области к ответственности привлекли мужчину, восстановившего проезд к деревне.
Разработчики законопроекта считают, что изменения позволят устранить правовую неопределенность, снизить риск необоснованных штрафов и создать условия для безопасного устранения дефектов.
26 мая «Ведомости» писали, что дебиторская задолженность подрядных организаций в сфере дорожного и мостового строительства в России в I квартале 2026 г. выросла в 2,5 раза в годовом выражении до 500,7 млрд руб.