В Дагестане из-за ливней обрушились опоры автомобильного моста через реку Рубас
Опоры автомобильного моста через реку Рубас обрушились в Табасаранском районе Дагестана из-за обильных осадков, сообщила прокуратуры республики на своем сайте.
По предварительным данным, около 18:00 16 июня в результате сильных дождей произошло обрушение опор металлического моста через реку Рубас на 45-м км автодороги, ведущей к селу Новое Лидже.
Прокуратура Табасаранского района организовала проверку. Надзорное ведомство намерено установить обстоятельства произошедшего и дать оценку соблюдению требований законодательства об автомобильных дорогах и безопасности дорожного движения.
Как сообщили в ГКУ «Дагестанавтодор», причиной происшествия стал размыв фундамента после ливневых дождей, прошедших 14–15 июня, и критического подъема уровня воды в реке. В результате были разрушены левобережная опора и пролетное строение моста на участке дороги «ФАД "Кавказ" – Сиртич – Татиль».
Эксплуатационная организация уже приступила к перекрытию движения и ограждению аварийного участка. 17 июня на место выедет комиссия «Дагестанавтодора», которая определит технические решения для оперативного восстановления переправы.
На время ремонта транспортное сообщение населенных пунктов с районным центром Хучни будет организовано по объездным маршрутам через федеральную трассу «Кавказ» и автодорогу «Дербент – Хучни – Хив».
9 апреля в Дагестане и Чечне на фоне начавшегося в марте половодья был введен режим ЧС федерального уровня. Выплаты получили 29 000 жителей Дагестана и Чечни, которые пострадали в результате паводка, сообщали в правительстве 15 мая.
Занимавший на тот момент пост главы Дагестана Сергей Меликов обвинял в паводках незаконные постройки. Вскоре после этого он ушел в отставку. Путин потребовал помочь жителям Дагестана в восстановлении жилья, даже если оно не было оформлено должным образом, отметив, что у многих пострадавших нет другого жилья.