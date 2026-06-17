Число стобалльников на ЕГЭ по литературе превысило 1700 человек
Руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе Сергей Зинин заявил, что более 1700 человек получили 100 баллов. Это на 291 человека больше, чем в прошлом году. Около 18 000 участников экзамена показали результат выше 61 балла. Об этом сообщили «РИА Новости».
В 2026 г. почти 2000 выпускников набрали 100 баллов по русскому языку, а количество учащихся, сдавших историю на максимальный балл, увеличилось на 4%. При этом заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил ТАСС, что результаты первых экзаменов (история, литература, химия) направлены в субъекты на два дня раньше. В настоящее время они выгружаются на единый портал государственных услуг, где учащиеся смогут ознакомиться с баллами.
В этом году основной период экзаменов начался 1 июня. Учащиеся сдавали литературу, историю и химию. 4 июня прошел экзамен по русскому языку. В последний день Единого государственного экзамена ученики сдавали иностранные языки и информатику. С 22 по 25 июня были предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов.
16 июня руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о небольшом росте средних баллов на ЕГЭ. Он подчеркнул, что результат свидетельствует о том, что качество образования не изменилось.