Число стобалльников на ЕГЭ по литературе превысило 1700 человек

В 2026 г. почти 2000 выпускников набрали 100 баллов по русскому языку, а количество учащихся, сдавших историю на максимальный балл, увеличилось на 4%. При этом заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил ТАСС, что результаты первых экзаменов (история, литература, химия) направлены в субъекты на два дня раньше. В настоящее время они выгружаются на единый портал государственных услуг, где учащиеся смогут ознакомиться с баллами.