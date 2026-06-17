Почти 2000 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский пояснил, что обработка экзаменационных материалов ЕГЭ-2026 идет с опережением графика. «Например, результаты по первым экзаменам – это литература, история, химия – мы направили в субъекты на два дня раньше установленного срока», – пояснил он (цитата по «РИА Новости»).