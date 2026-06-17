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Почти 2000 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Ведомости

Почти 2000 участников ЕГЭ получили максимальные 100 баллов по русскому языку. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский.

Замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский пояснил, что обработка экзаменационных материалов ЕГЭ-2026 идет с опережением графика. «Например, результаты по первым экзаменам – это литература, история, химия – мы направили в субъекты на два дня раньше установленного срока», – пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

Основной период ЕГЭ в 2026 г. начался 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Экзамен по русскому языку выпускники сдавали 4 июня, а первые результаты стали поступать с 13 июня.

16 июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что результаты первых экзаменов основного периода свидетельствуют о небольшом росте средних баллов по всем предметам. По его словам, опасения относительно возможного снижения качества подготовки выпускников не подтвердились.

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