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Главная / Общество /

Умер экс-депутат Госдумы Сергей Шашурин

Ведомости
Владимир Мусаэльян / ИТАР-ТАСС
Владимир Мусаэльян / ИТАР-ТАСС

Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин скончался в Казани. Ему было 69 лет, пишут «РИА Новости» со ссылкой на бывшего коллегу Шашурина.

«Да, вчера его не стало», – процитировало агентство собеседника.

Прощание с экс-парламентарием состоится 18 июня на Арском кладбище в Казани.

Шашурин родился 12 января 1957 г. в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района Татарстана. Был выпускником Казанского инженерно-строительного института. До избрания в парламент возглавлял ассоциацию социально-экономического развития Казани «Тан» и был гендиректором АОЗТ «Тан». Избирался депутатом госсовета Татарстана, баллотировался на пост главы республики. Имел судимости за хулиганство и вымогательство. В 1992 г. Шашурина арестовали по делу о покушении на экс-президента РФ Бориса Ельцина, но позже уголовное дело прекратили. В 1995 и 1999 гг. избирался депутатом Госдумы второго и третьего созывов.

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