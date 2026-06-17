Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
NVTK1 032,6+0,54%CNY Бирж.10,776+0,43%IMOEX2 489,78-0,03%RTSI1 087,26-0,03%RGBI118,29-0,1%RGBITR783,13-0,07%
Главная / Общество /

Дрон атаковал машину с беременной женщиной и детьми в Брянской области

Ведомости

Украинский беспилотник ударил по машине с беременной жительницей Брянской области и детьми, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«После атаки на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии на этой же трассе ВСУ атаковали легковой автомобиль, за рулем которого была беременная женщина, в салоне также находились ее двое детей», – сказал собеседник агентства.

По его данным, всех, кто был в машине, доставили в больницу на обследование, никто из них не пострадал. На той же автодороге, пишет агентство, был атакован грузовой автомобиль с удобрениями.

ВСУ 17 июня ударили по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. В результате погибла женщина-сопровождающая, ранения получили шесть человек. Следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте. Инцидент произошел на трассе А240. Всего в салоне было 44 пассажира, из них 28 детей – воспитанников детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы. Автобус двигался по маршруту Гомель – Геленджик.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте