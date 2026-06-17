Дрон атаковал машину с беременной женщиной и детьми в Брянской области
Украинский беспилотник ударил по машине с беременной жительницей Брянской области и детьми, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«После атаки на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии на этой же трассе ВСУ атаковали легковой автомобиль, за рулем которого была беременная женщина, в салоне также находились ее двое детей», – сказал собеседник агентства.
По его данным, всех, кто был в машине, доставили в больницу на обследование, никто из них не пострадал. На той же автодороге, пишет агентство, был атакован грузовой автомобиль с удобрениями.
ВСУ 17 июня ударили по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. В результате погибла женщина-сопровождающая, ранения получили шесть человек. Следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте. Инцидент произошел на трассе А240. Всего в салоне было 44 пассажира, из них 28 детей – воспитанников детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы. Автобус двигался по маршруту Гомель – Геленджик.