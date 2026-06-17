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Над Москвой и соседними регионами ограничат полеты гражданских самолетов и БПЛА

Ведомости

В Москве, Московской области и нескольких соседних регионах с 20 июня ввели временный режим, ограничивающий полеты легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотников, сообщила Росавиация.

«По представлению Минобороны России, Главный центр Единой системы ОрВД установил временный режим, ограничивающий полеты в диапазоне высот от земли до 5200 м легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов, за исключением воздушных судов государственной и экспериментальной авиации», – отметило ведомство.

По данным агентства, ограничения на использование воздушного пространства в том числе частично вводятся над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями. Действие документа завершится только после особого уведомления. Отмечается, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

17 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 25 беспилотниках, которые были сбиты на подлете к столице. Он отмечал, что на месте падения обломков работают экстренные службы. С вечера 16 июня Росавиация в том числе вводила ограничения в аэропортах «Внуково» и «Домодедово».

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