Над Москвой и соседними регионами ограничат полеты гражданских самолетов и БПЛА

17 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 25 беспилотниках, которые были сбиты на подлете к столице. Он отмечал, что на месте падения обломков работают экстренные службы. С вечера 16 июня Росавиация в том числе вводила ограничения в аэропортах «Внуково» и «Домодедово».