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ТЦ «МЕГА Белая Дача» временно закрыли в Москве

Ведомости

В Москве временно закрыли торговый центр «МЕГА Белая Дача». Об этом говорится в сообщении ТЦ.

Работа объекта остановлена по техническим причинам. В компании пообещали проинформировать о возобновлении работы торгового центра в официальных каналах.

За утро 18 июня, по словам мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к Москве было уничтожено более 190 украинских беспилотников. Несколько дронов достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), повреждено одно из зданий ТЦ «Садовод». Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о попаданиях и падениях обломков в Жуковском, Электростали, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде. Пострадавших нет, одна женщина легко ранена.

Минтранс сообщил, что вместе с Росавиацией взял под особый контроль работу гражданской авиации в московском регионе: аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» временно закрыты для полетов.

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