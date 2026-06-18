ТЦ «МЕГА Белая Дача» временно закрыли в Москве

За утро 18 июня, по словам мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к Москве было уничтожено более 190 украинских беспилотников. Несколько дронов достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), повреждено одно из зданий ТЦ «Садовод». Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о попаданиях и падениях обломков в Жуковском, Электростали, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде. Пострадавших нет, одна женщина легко ранена.