ТЦ «МЕГА Белая Дача» временно закрыли в Москве
В Москве временно закрыли торговый центр «МЕГА Белая Дача». Об этом говорится в сообщении ТЦ.
Работа объекта остановлена по техническим причинам. В компании пообещали проинформировать о возобновлении работы торгового центра в официальных каналах.
За утро 18 июня, по словам мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к Москве было уничтожено более 190 украинских беспилотников. Несколько дронов достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), повреждено одно из зданий ТЦ «Садовод». Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о попаданиях и падениях обломков в Жуковском, Электростали, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде. Пострадавших нет, одна женщина легко ранена.
Минтранс сообщил, что вместе с Росавиацией взял под особый контроль работу гражданской авиации в московском регионе: аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» временно закрыты для полетов.