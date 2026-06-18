ВККС разрешила арестовать бывшего зампреда Ставропольского краевого суда

До этого ВККС также дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Хрипунова. По версии следствия, за вознаграждение в размере 4 млн руб. бывший судья согласился содействовать изменению меры пресечения двум обвиняемым с заключения под стражу на домашний арест. Однако довести этот замысел до конца ему не удалось.