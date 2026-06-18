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ВККС разрешила арестовать бывшего зампреда Ставропольского краевого суда

Ведомости

Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие на арест бывшего заместителя председателя Ставропольского краевого суда Михаила Хрипунова, который проходит фигурантом дела о взяточничестве.

Соответствующее решение огласил председатель ВККС Владимир Попов. «Дать согласие на исполнение судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – заявил он (цитата по РАПСИ).

19 мая сообщалось, что Верховный суд РФ санкционировал арест бывшего судьи. Срок содержания под стражей установлен на два месяца.

До этого ВККС также дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Хрипунова. По версии следствия, за вознаграждение в размере 4 млн руб. бывший судья согласился содействовать изменению меры пресечения двум обвиняемым с заключения под стражу на домашний арест. Однако довести этот замысел до конца ему не удалось.

Следствие считает, что впоследствии Хрипунов за взятку в 500 000 руб. использовал свой авторитет для оказания влияния на коллегию по гражданским делам Ставропольского краевого суда. В результате, по данным правоохранительных органов, суд удовлетворил исковые требования заинтересованного лица.

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