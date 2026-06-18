Верховный суд передал в Генпрокуратуру материалы проверки судьи Якубовской
Председатель Верховного суда России Игорь Краснов распорядился направить в Генеральную прокуратуру материалы проверки в отношении судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Екатерины Якубовской. Об этом сообщили в ВС РФ, передает ТАСС.
Решение было принято по итогам проверочных мероприятий, в ходе которых была выявлена информация, связанная с операциями с недвижимостью. В Верховном суде уточнили, что именно эти сведения стали основанием для передачи материалов в надзорное ведомство.
5 июня председатель СК России Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) возбудил уголовное дело в отношении бывшей мировой судьи из Краснодарского края. Она подозревается в получении взяток за отложение рассмотрения административных дел (ч. 1 ст. 291.2 и ч. 4 ст. 290 УК РФ). Фигуранткой дела стала Светлана Степаненко, ранее занимавшая пост мирового судьи судебного участка № 68 города Кропоткина.
1 апреля Бастрыкин направлял представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Степаненко. Посредник в передаче взяток – Трутнев – уже был осужден. В отношении него ранее вынесен обвинительный приговор.