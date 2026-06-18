В ГД поддержали отмену части штрафов за задержку налоговых деклараций

Законопроект исключает административную ответственность должностных лиц за нарушение сроков представления налоговой декларации или расчета по страховым взносам. Инициатива направлена на снижение издержек как самого бизнеса, так и бюджетной системы на администрирование малозначительных правонарушений, пояснили в комитете.