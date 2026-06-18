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В ГД поддержали отмену части штрафов за задержку налоговых деклараций

Ведомости

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил отмену избыточных штрафов для бизнеса за задержку налоговых деклараций. Об этом «Ведомостям» сообщили в думском комитете.

Законопроект исключает административную ответственность должностных лиц за нарушение сроков представления налоговой декларации или расчета по страховым взносам. Инициатива направлена на снижение издержек как самого бизнеса, так и бюджетной системы на администрирование малозначительных правонарушений, пояснили в комитете.

Депутаты сочли существующие штрафы в размере от 300 до 500 руб. неэффективными. При этом расходы на составление протоколов, почтовые отправления и судебные процедуры кратно превышают доходы, поступающие в бюджет от этих взысканий.

«Налоговый кодекс уже содержит куда более жесткие и действенные механизмы контроля, включая блокировку банковских счетов и крупные оборотные штрафы, что делает дополнительное преследование избыточным дублированием», – отметили в комитете.

10 июня Госдума приняла закон об отмене штрафов за непредставление «нулевых» деклараций, подтверждающих отсутствие налогооблагаемых операций. Как и в случае инициативы с избыточными штрафами, депутаты указали, что расходы бюджета на администрирование штрафов превышают доходы от их взыскания.

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