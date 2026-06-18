В Запорожской области запретили продажу алкоголя в дни школьных выпускных

В других регионах России также вводят новые ограничения на продажу алкоголя. С 1 марта 2026 г. в Вологодской области ужесточили правила продажи алкоголя в заведениях общепита и торговых объектах. В Красноярском крае с 1 марта установили два «сухих дня» – полный запрет на продажу алкоголя во всех магазинах будет действовать 1 июня и 1 сентября.