В Запорожской области запретили продажу алкоголя в дни школьных выпускных
В Запорожской области ввели полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции в дни школьных выпускных, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«В дни проведения в общеобразовательных учреждениях школьных выпускных – 20 и 27 июня – на территории Запорожской области будет действовать полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции», – написал Балицкий.
Он добавил, что запрет распространяется на реализацию крепкого алкоголя, а также на продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи
Исключение составят предприятия, осуществляющие продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. За нарушение запрета предусмотрен административный штраф, добавил губернатор.
Запорожская область ввела аналогичный запрет на продажу алкоголя 26 мая в день проведения «Последнего звонка». Тогда ограничения также касались крепкого алкоголя, пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, исключение было сделано для предприятий общественного питания. В тот же день аналогичные меры приняла Херсонская область – губернатор Владимир Сальдо ввел тотальный запрет на розничную продажу спиртного 26 мая.
В других регионах России также вводят новые ограничения на продажу алкоголя. С 1 марта 2026 г. в Вологодской области ужесточили правила продажи алкоголя в заведениях общепита и торговых объектах. В Красноярском крае с 1 марта установили два «сухих дня» – полный запрет на продажу алкоголя во всех магазинах будет действовать 1 июня и 1 сентября.