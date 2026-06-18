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Мосэкомониторинг сообщил о низком уровне загрязнения воздуха в Москве

Ведомости

Максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ в московском воздухе находятся ниже предельно допустимых значений после атаки БПЛА на Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ). Об этом сообщается на сайте Мосэкомониторинга.

Данные приводятся на 14:00 мск. В частности, порог запаха и безопасный уровень воздействия сероводорода, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения, не превышен.

Ночью и утром на подлете к Москве были сбиты 194 беспилотника ВСУ, сообщил мэр Сергей Собянин. Несколько дронов достигли территории МНПЗ. На предприятии проводятся работы по ликвидации последствий атаки. Сейчас пожар, возникший в результате попадания дрона в МНПЗ, в основном локализован. Спасатели тушат оставшийся очаг. На заводе пострадавших нет.

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