Мосэкомониторинг сообщил о низком уровне загрязнения воздуха в Москве

Ночью и утром на подлете к Москве были сбиты 194 беспилотника ВСУ, сообщил мэр Сергей Собянин. Несколько дронов достигли территории МНПЗ. На предприятии проводятся работы по ликвидации последствий атаки. Сейчас пожар, возникший в результате попадания дрона в МНПЗ, в основном локализован. Спасатели тушат оставшийся очаг. На заводе пострадавших нет.