Мосэкомониторинг сообщил о низком уровне загрязнения воздуха в Москве
Максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ в московском воздухе находятся ниже предельно допустимых значений после атаки БПЛА на Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ). Об этом сообщается на сайте Мосэкомониторинга.
Данные приводятся на 14:00 мск. В частности, порог запаха и безопасный уровень воздействия сероводорода, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения, не превышен.
Ночью и утром на подлете к Москве были сбиты 194 беспилотника ВСУ, сообщил мэр Сергей Собянин. Несколько дронов достигли территории МНПЗ. На предприятии проводятся работы по ликвидации последствий атаки. Сейчас пожар, возникший в результате попадания дрона в МНПЗ, в основном локализован. Спасатели тушат оставшийся очаг. На заводе пострадавших нет.