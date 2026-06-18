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Собянин сообщил о локализации пожара на МНПЗ

Ведомости

Пожар, возникший после попадания беспилотника в Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), в основном локализован. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам главы города, пострадавших на заводе нет. Спасатели тушат оставшийся очаг.

Ночью и утром вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли массированную атаку беспилотниками на регионы России и Москву. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к столице были сбиты 194 беспилотника. Несколько дронов достигли территории МНПЗ. Мосэкомониторинг сообщил, что максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ в московском воздухе находятся ниже предельно допустимых значений после атаки БПЛА на МНПЗ.

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