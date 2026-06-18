Суд вынес приговор сценаристу «Счастливы вместе» за убийство участника «Дома-2»
Измайловский райсуд Москвы приговорил к шести годам семи месяцам колонии сценариста сериала «Счастливы вместе» Станислава Берестового за убийство экс-участника шоу «Дом-2» Дмитрия Лукина. Об этом пишет ТАСС.
В апреле 2025 г. Берестовой и Лукин поссорились во время застолья. Причиной ссоры стала просьба Лукина занять в долг 50 000 руб. Когда Берестовой отказал, потерпевший атаковал его с ножом. Сценарист также взял нож в руки и нанес Лукину порядка 50 ножевых ранений. Защита сценариста утверждала, что это была самооборона.
Берестового признала виновным коллегия присяжных 9 июня. В мае Берестовой сознался в содеянном.