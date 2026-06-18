Суд вынес приговор сценаристу «Счастливы вместе» за убийство участника «Дома-2»

В апреле 2025 г. Берестовой и Лукин поссорились во время застолья. Причиной ссоры стала просьба Лукина занять в долг 50 000 руб. Когда Берестовой отказал, потерпевший атаковал его с ножом. Сценарист также взял нож в руки и нанес Лукину порядка 50 ножевых ранений. Защита сценариста утверждала, что это была самооборона.