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Обвиняемые в покушении на Сальдо признали вину

Ведомости

Трое граждан Украины, которых обвиняют в убийстве двух человек в Херсонской области и покушении на губернатора региона Владимира Сальдо, признали вину в ходе первого заседания по существу дела в Южном окружном военном суде. Об этом сообщил ТАСС.

«Вину в обстоятельствах признаем полностью, не согласны с квалификацией об акте международного терроризма», – сказали подсудимые.

В апреле Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела. По данным следствия, Александр Кручиненко, Николай и Сергей Семенюки обвиняются в терроризме, в незаконном приобретении оружия, боеприпасов, взрывчатки (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ, ч. 3 ст. 361 УК РФ, ч. 4 ст. 222 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ). В СК РФ отметили, что фигуранты признали вину в полном объеме.

В материалах дела говорится, что в апреле 2025 г. обвиняемые расстреляли общественного деятеля Валерия Кулешова. В июне того же года в Херсоне подорвали автомобиль главы департамента молодежной политики, семьи и спорта ВГА Дмитрия Савлученко, который погиб на месте.

Следствие установило, что с марта по июнь 2022 г. обвиняемые входили в ячейку, созданную СБУ для совершения терактов против представителей военно-гражданской администрации и других лиц на территории региона.

В июне того же года они пытались совершить покушение на Сальдо, заложив взрывное устройство. «Однако их преступные действия не были доведены до конца по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку срабатывание устройства произошло преждевременно», – сообщили в ведомстве.

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