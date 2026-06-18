Обвиняемые в покушении на Сальдо признали вину

В июне того же года они пытались совершить покушение на Сальдо, заложив взрывное устройство. «Однако их преступные действия не были доведены до конца по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку срабатывание устройства произошло преждевременно», – сообщили в ведомстве.