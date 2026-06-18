Кипр выдал России обвиняемого в неуплате налогов на 2,6 млрд рублей

Волк уточнила, что фигурант в период с 2015 по 2019 г. возглавлял две коммерческие организации и предоставлял в налоговые органы недостоверные сведения о хозяйственных операциях с подконтрольными структурами. Следствие считает, что в отчетности отражались фиктивные договоры подряда, согласно которым якобы осуществлялись поставки строительных материалов и выполнение строительно-монтажных работ. Эти действия позволили занизить налоговые обязательства, чем нанесли государству многомиллиардный ущерб.