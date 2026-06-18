Кипр выдал России обвиняемого в неуплате налогов на 2,6 млрд рублей
Россиянин, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, экстрадирован в Российскую Федерацию с территории Кипра. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам представителя ведомства, речь идет о деле, связанном с ущербом на сумму свыше 2,6 млрд руб. Экстрадиция прошла в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России.
Волк уточнила, что фигурант в период с 2015 по 2019 г. возглавлял две коммерческие организации и предоставлял в налоговые органы недостоверные сведения о хозяйственных операциях с подконтрольными структурами. Следствие считает, что в отчетности отражались фиктивные договоры подряда, согласно которым якобы осуществлялись поставки строительных материалов и выполнение строительно-монтажных работ. Эти действия позволили занизить налоговые обязательства, чем нанесли государству многомиллиардный ущерб.
Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 199 УК РФ, фигурант был объявлен в международный розыск. После задержания на Кипре компетентные органы приняли решение о выдаче обвиняемого, и в аэропорту Ларнаки он был передан российской стороне для доставки в Москву.