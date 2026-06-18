Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,817+0,34%MGTS1 214+0,33%BISVP10,22-0,49%IMOEX2 434,9-2,02%RTSI1 054,39-2,02%RGBI118,15-0,12%RGBITR782,5-0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Кипр выдал России обвиняемого в неуплате налогов на 2,6 млрд рублей

Ведомости

Россиянин, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, экстрадирован в Российскую Федерацию с территории Кипра. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, речь идет о деле, связанном с ущербом на сумму свыше 2,6 млрд руб. Экстрадиция прошла в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России.

Волк уточнила, что фигурант в период с 2015 по 2019 г. возглавлял две коммерческие организации и предоставлял в налоговые органы недостоверные сведения о хозяйственных операциях с подконтрольными структурами. Следствие считает, что в отчетности отражались фиктивные договоры подряда, согласно которым якобы осуществлялись поставки строительных материалов и выполнение строительно-монтажных работ. Эти действия позволили занизить налоговые обязательства, чем нанесли государству многомиллиардный ущерб.

Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 199 УК РФ, фигурант был объявлен в международный розыск. После задержания на Кипре компетентные органы приняли решение о выдаче обвиняемого, и в аэропорту Ларнаки он был передан российской стороне для доставки в Москву.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь