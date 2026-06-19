В Новосибирске при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека

«В Барабинском районе. Здесь от министра здравоохранения региона получил известие о происшествии – двое пострадавших в результате хлопка газовоздушной смеси в доме на улице Народной в Новосибирске. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал Травников в своем Telegram-канале.