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В Новосибирске при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека

Ведомости

В Калининском районе Новосибирска произошел хлопок газовоздушной смеси в трехэтажном жилом доме. Пострадали два человека, пожарные спасли четырех жильцов. Об этом сообщили губернатор региона Андрей Травников.

«В Барабинском районе. Здесь от министра здравоохранения региона получил известие о происшествии – двое пострадавших в результате хлопка газовоздушной смеси в доме на улице Народной в Новосибирске. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал Травников в своем Telegram-канале.

На момент прибытия пожарных горел второй этаж трехэтажного дома, огонь распространился на кровлю, сообщило региональное управление МЧС. Спасатели при помощи трехколенной лестницы спасли четырех человек, их передали бригаде скорой помощи. Для беспрепятственной работы по ликвидации пожара перекрыты улицы Народная и Богдана Хмельницкого.

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