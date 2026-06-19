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Синоптик прогнозирует «красное лето» в Москве

Ведомости

К концу недели в Москву придет «красное лето» – в воскресенье, 21 июня, потеплеет до 25 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то вернется настоящее красное лето. Инициативу полностью перехватит гребень антициклона, и московская погода станет «миллион на миллион» – будет солнечно, осадки исключены», – написал он в Telegram.

Тишковец заявил, что температурный фон не только вернется в климатические рамки июня, но температуры превысят норму и будут соответствовать показателям «макушки» лета: «Будет дан старт астрономическому лету, когда к Земле поступает больше всего солнечного света и тепла».

Последнюю неделю в столице сохранялась прохладная и дождливая погода с температурой примерно на пять градусов ниже климатической нормы. Синоптики сообщали, что на погоду в Москве и Санкт-Петербурге влияет североатлантический циклон.

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