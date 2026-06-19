Суд заочно приговорил историка Эйдельман к 8 годам колонии

Суд установил, что в мае 2024 г. Эйдельман опубликовала на своем канале видеозапись авторской программы, содержащую негативную информацию о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и ветеранах Великой Отечественной войны. В июле 2024 г. она в соцсети под видом достоверных сообщений распространила заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ. Суд также назначил ей дополнительное наказание в виде запрета на администрирование сайтов и каналов в интернете сроком на пять лет. Приговор не вступил в законную силу.