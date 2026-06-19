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Суд заочно приговорил историка Эйдельман к 8 годам колонии

Ведомости

Мосгорсуд вынес заочный приговор историку и блогеру Тамаре Эйдельман (считается в России иноагентом), сообщила прокуратура Москвы. Она осуждена на восемь лет колонии общего режима по делам о реабилитации нацизма и распространении фейков о ВС РФ. Также суд лишил ее звания «Заслуженный учитель России».

Суд установил, что в мае 2024 г. Эйдельман опубликовала на своем канале видеозапись авторской программы, содержащую негативную информацию о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и ветеранах Великой Отечественной войны. В июле 2024 г. она в соцсети под видом достоверных сообщений распространила заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ. Суд также назначил ей дополнительное наказание в виде запрета на администрирование сайтов и каналов в интернете сроком на пять лет. Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы. Эйдельман заочно арестована и находится в розыске. Ранее, 15 июня, гособвинение запросило для нее именно такое наказание. Эйдельман состоит в реестре иноагентов с сентября 2022 г. Причиной для включения в реестр стало в том числе получение финансирования от компании Google Ireland Limited. Ранее Дорогомиловский суд уже штрафовал историка на 50 000 руб. за дискредитацию ВС РФ, а Таганский – на 45 000 руб. за отсутствие маркировки иноагента.

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