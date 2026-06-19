В Иркутской области задержали семерых участников экстремистского движения

По версии следствия, двое фигурантов были лидерами движения. На территории Зимы и Саянска они, как считают правоохранители, координировали его деятельность и привлекали новых сторонников. Следствие полагает, что вместе с другими активными участниками группы они проводили беседы с людьми, разделяющими криминальную идеологию, а также распространяли идеи агрессии в отношении представителей власти и правоохранительных органов.