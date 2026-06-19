В Иркутской области задержали семерых участников экстремистского движения
Семерых участников запрещенного в России экстремистского движения задержали в Иркутской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, двое фигурантов были лидерами движения. На территории Зимы и Саянска они, как считают правоохранители, координировали его деятельность и привлекали новых сторонников. Следствие полагает, что вместе с другими активными участниками группы они проводили беседы с людьми, разделяющими криминальную идеологию, а также распространяли идеи агрессии в отношении представителей власти и правоохранительных органов.
Кроме того, обвиняемым вменяется организация сбора и распределения денег для поддержки лиц, придерживающихся криминальной субкультуры, в том числе находящихся в местах лишения свободы.
Семерых подозреваемых задержали сотрудники регионального управления СК, полиции и СОБР Росгвардии. В ходе обысков по местам их проживания были изъяты запрещенная литература, около 1 млн руб., а также документы, которые подтверждают сбор и распределение средств среди участников движения.
Суд отправил всех обвиняемых под стражу. Им инкриминируются занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и организация либо участие в деятельности экстремистской организации (ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ). Максимальное наказание по вменяемым статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы.
5 мая также сообщалось о задержании в Анапе троих предполагаемых вербовщиков из ячейки террористической организации. Во время обысков у них изъяли средства связи и экстремистскую литературу.