Главная / Общество /

В Анапе задержали троих вербовщиков из ячейки террористической организации

Ведомости

В Анапе сотрудники ФСБ пресекли деятельность группы из трех человек, связанной с международной террористической организацией. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в ходе конспиративных собраний они осуществляли вербовку в свои ряды соотечественников с целью их дальнейшего выезда в Сирию для участия в деятельности террористической организации. В ФСБ уточнили, что в состав ячейки входили граждане одной из центральноазиатских республик.

В ходе обысков у задержанных были изъяты средства связи и запрещенная экстремистская литература. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям по ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 5 ст. 33 – ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30 – ч. 2 ст. 205.5 (склонение к участию в террористической деятельности и содействие ей). Максимальное наказание по инкриминируемым статьям предусматривает до 20 лет лишения свободы.

19 февраля СК РФ сообщил, что пять человек арестованы в рамках расследования уголовного дела о формировании террористической ячейки в одной из исправительных колоний Забайкальского края. Фигурантов задержали в Дагестане, Забайкальском и Краснодарском краях, а также Волгоградской области.

13 февраля ФСБ задержала в Крыму участников террористической организации, вербовавших местных мусульман для обучения по доктрине создания всемирного халифата.

