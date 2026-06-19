Ярославский облсуд приговорил россиянина к 15 годам колонии за госизмену

Было расследовано уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ) и публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Суд также ограничил свободу фигуранту на год и на два года лишил его права заниматься администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.