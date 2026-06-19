Ярославский облсуд приговорил россиянина к 15 годам колонии за госизмену
Ярославский областной суд приговорил 35-летнего россиянина к 15 годам колонии строгого режима за госизмену. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Житель Рыбинска контактировал в интернете с представителем Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. По указанию куратора он собирал разведывательную информацию о дислокации объектов Минобороны РФ, крупных промпредприятиях оборонно-промышленного комплекса и объектах критической инфраструктуры Ярославской области. Сотрудники ФСБ России задержали мужчину.
Было расследовано уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ) и публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Суд также ограничил свободу фигуранту на год и на два года лишил его права заниматься администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
4 июня сотрудники ФСБ задержали в Крыму 63-летнего жителя Севастополя, подозреваемого в госизмене в форме шпионажа. Мужчина передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о российских военнослужащих. Против мужчины возбудили дело по ст. 275 УК РФ.