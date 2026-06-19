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Программа изучения арабского языка в школах РФ начнет действовать 1 сентября

Ведомости

В России утверждена программа изучения арабского языка в школах, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе рабочей встречи, посвященной вопросам деятельности Образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак в Областной гимназии имени Примакова. 

Он добавил, что программа начнет действовать с 1 сентября 2026 г. Кравцов напомнил, что олимпиада по арабскому языку в России проводится уже три года.

«Мы подготовили и перевели на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги наших писателей, которые передали в Объединенные Арабские Эмираты», – рассказал министр.

Образовательный центр был создан в октябре 2024 г. Его работа направлена на консолидацию ресурсов России и ОАЭ для развития и укрепления межгосударственного сотрудничества в сфере образования.

В октябре 2024 г. Кравцов в ходе визита президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в гимназию имени Примакова заявил, что Минпросвещения РФ планирует включить арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору. 

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