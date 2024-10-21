В России могут ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве предмета по выбору

21 октября президенты России и ОАЭ провели переговоры. Путин указал, что, несмотря на трехкратный рост товарооборота за последние три года, в течение последних семи месяцев наблюдается «некоторая коррекция в сторону снижения». Президент ОАЭ отметил, что с момента объявления стратегического партнерства в 2018 г. отношения стран качественно развиваются, особенно в сфере экономики, торговли, энергетики.