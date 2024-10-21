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В России могут ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве предмета по выбору

Ведомости

Министерство просвещения РФ через два года планирует включить арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе визита президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в гимназию имени Е. М. Примакова, передает «РИА Новости».

Кравцов рассказал о возможном сотрудничестве в образовательной сфере между Россией и ОАЭ. Кроме того, он поделился планами относительно создания обменных программ в двух странах.

Министр просвещения также отметил, что в ноябре в гимназии Примакова состоится первый форум, посвященный преподаванию арабского языка.

21 октября президенты России и ОАЭ провели переговоры. Путин указал, что, несмотря на трехкратный рост товарооборота за последние три года, в течение последних семи месяцев наблюдается «некоторая коррекция в сторону снижения». Президент ОАЭ отметил, что с момента объявления стратегического партнерства в 2018 г. отношения стран качественно развиваются, особенно в сфере экономики, торговли, энергетики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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