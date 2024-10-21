В России могут ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве предмета по выбору
Министерство просвещения РФ через два года планирует включить арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе визита президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в гимназию имени Е. М. Примакова, передает «РИА Новости».
Кравцов рассказал о возможном сотрудничестве в образовательной сфере между Россией и ОАЭ. Кроме того, он поделился планами относительно создания обменных программ в двух странах.
Министр просвещения также отметил, что в ноябре в гимназии Примакова состоится первый форум, посвященный преподаванию арабского языка.
21 октября президенты России и ОАЭ провели переговоры. Путин указал, что, несмотря на трехкратный рост товарооборота за последние три года, в течение последних семи месяцев наблюдается «некоторая коррекция в сторону снижения». Президент ОАЭ отметил, что с момента объявления стратегического партнерства в 2018 г. отношения стран качественно развиваются, особенно в сфере экономики, торговли, энергетики.