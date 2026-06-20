Погиб сооснователь игровой компании Ubisoft Клод Гиймо

Ubisoft – один из крупнейших в мире издателей и разработчиков видеоигр. Штаб-квартира расположена в пригороде Парижа Сен-Манде. Компания известна по франшизам Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy's и Just Dance. В последнее время Ubisoft проводит масштабную реорганизацию, переориентируясь на развитие своих самых успешных серий в формате крупных игр-сервисов (GaaS, Games as a Service – модель монетизации в игровой индустрии, при которой игра рассматривается не как разовый продукт, а как долгосрочный сервис, требующий постоянного обновления и поддержки).