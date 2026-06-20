Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,807+0,16%UNAC0,304-6,62%MSRS1,735-1,67%IMOEX2 420,56-0,85%RTSI1 038,31-0,96%RGBI117,22-0,79%RGBITR776,7-0,74%
Главная / Общество /

Погиб сооснователь игровой компании Ubisoft Клод Гиймо

Ему было 69 лет
Ведомости

Один из основателей компании по разработке и издательству компьютерных игр Ubisoft Клод Гиймо погиб при авиакатастрофе во Франции в возрасте 69 лет. Об этом сообщило Ouest-France.

Авиакатастрофа произошла вечером 19 июня. Двухмоторный самолет Cessna 421 разбился недалеко от аэродрома Ла-Боль. По словам источника издания, близкого к расследованию, Гиймо управлял самолетом, в полете его сопровождал инструктор. Согласно материалу, производство таких самолетов прекратилось в конце 1980-х и судно было «довольно сложно в управлении».

Ubisoft была основана во Франции пятью братьями Гиймо в 1986 г. – Клодом, Ивом, Жераром, Кристианом и Мишелем. Клод Гиймо входил в совет директоров Ubisoft и был исполнительным вице-президентом, отвечающим за операционную деятельность.

Клод Гиймо также являлся гендиректором компании Guillemot Corporation, специализирующейся на аудиорешениях под брендом Hercules и игровых аксессуарах для ПК, мобильных устройств и консолей под брендом Thrustmaster.

Ubisoft – один из крупнейших в мире издателей и разработчиков видеоигр. Штаб-квартира расположена в пригороде Парижа Сен-Манде. Компания известна по франшизам Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy's и Just Dance. В последнее время Ubisoft проводит масштабную реорганизацию, переориентируясь на развитие своих самых успешных серий в формате крупных игр-сервисов (GaaS, Games as a Service – модель монетизации в игровой индустрии, при которой игра рассматривается не как разовый продукт, а как долгосрочный сервис, требующий постоянного обновления и поддержки).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её