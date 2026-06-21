Мэр Лос-Анджелеса ввела режим ЧС после крупного пожара
Власти Лос-Анджелеса объявили режим чрезвычайной ситуации в результате масштабного пожара на складе замороженной продукции в районе Бойл-Хайтс. Об этом заявила мэр города Карен Басс, передает CNN.
В заявлении мэра говорится, что это крупный инцидент, затрагивающий несколько ведомств. По словам Басс, режим ЧС введен, чтобы у города были «все необходимые ресурсы для продолжения операции и защиты жителей».
Басс сообщила, что ликдвидацию пожара осложняют риск утечки аммиака, наличие взрывоопасного оборудования и около 38 500 т гниющих продуктов питания. Плотный шлейф дыма также накрыл Бойл-Хайтс и прилегающие районы.
Как сообщила The New York Times, склад принадлежит компании Lineage, которая считается одним из крупнейших мировых операторов в сфере холодильного хранения и логистики продуктов питания. Через объект проходит значительный объем импортно-экспортных грузов, в том числе мясо, морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция. Площадь загоревшегося комплекса составляет около 45 600 кв. м.
Инцидент произошел в период проведения матчей чемпионата мира. Лос-Анджелес входит в число американских городов - хозяев турнира, где запланировано проведение восьми игр.