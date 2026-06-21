Мэр Лос-Анджелеса ввела режим ЧС после крупного пожара

Как сообщила The New York Times, склад принадлежит компании Lineage, которая считается одним из крупнейших мировых операторов в сфере холодильного хранения и логистики продуктов питания. Через объект проходит значительный объем импортно-экспортных грузов, в том числе мясо, морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция. Площадь загоревшегося комплекса составляет около 45 600 кв. м.