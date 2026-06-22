При взрыве на заводе в Катаре пострадали 54 человека

Несколько раз Иран наносил удары по комплексу Рас-Лаффан. Первая атака была 2 марта, после этого QatarEnergy остановила производство СПГ и сопутствующих продуктов. 18–19 марта последовали новые ракетные удары, которые нанесли значительный ущерб предприятию. Повреждены были как минимум две производственные линии завода, что привело к потере 17% экспортных мощностей Катара по СПГ. Завод был закрыт в первую неделю конфликта и более трех месяцев по большей части простаивал. Полное восстановление производства может занять несколько лет.