При взрыве на заводе в Катаре пострадали 54 человека
Общее число пострадавших при взрыве в промышленной зоне Рас-Лаффан в Катаре, где расположено производство СПГ, достигло 54. Об этом сообщает министерство внутренних дел Катара в X.
Еще 18 человек пропали без вести. Международная поисково-спасательная группа Катара при силах внутренней безопасности в сотрудничестве со службами гражданской обороны занимается их поисками.
Взрыв случился 21 июня. Его причиной стала техническая неисправность.
Рас-Лаффан является крупнейшим в мире промышленным кластером по производству СПГ. Комплекс принадлежит государственной нефтегазовой корпорации QatarEnergy. В его состав входит 14 производственных линий, а также несколько перерабатывающих предприятий и порт для экспорта СПГ. На него приходится около 20% мировых поставок сжиженного природного газа.
Несколько раз Иран наносил удары по комплексу Рас-Лаффан. Первая атака была 2 марта, после этого QatarEnergy остановила производство СПГ и сопутствующих продуктов. 18–19 марта последовали новые ракетные удары, которые нанесли значительный ущерб предприятию. Повреждены были как минимум две производственные линии завода, что привело к потере 17% экспортных мощностей Катара по СПГ. Завод был закрыт в первую неделю конфликта и более трех месяцев по большей части простаивал. Полное восстановление производства может занять несколько лет.