Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
KMAZ52,2-3,69%CNY Бирж.00%IMOEX2 420,56-0,85%RTSI1 038,31-0,96%RGBI116,9-0,5%RGBITR775,38-0,39%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

При взрыве на заводе в Катаре пострадали 54 человека

Ведомости

Общее число пострадавших при взрыве в промышленной зоне Рас-Лаффан в Катаре, где расположено производство СПГ, достигло 54. Об этом сообщает министерство внутренних дел Катара в X.

Еще 18 человек пропали без вести. Международная поисково-спасательная группа Катара при силах внутренней безопасности в сотрудничестве со службами гражданской обороны занимается их поисками.

Взрыв случился 21 июня. Его причиной стала техническая неисправность.

Рас-Лаффан является крупнейшим в мире промышленным кластером по производству СПГ. Комплекс принадлежит государственной нефтегазовой корпорации QatarEnergy. В его состав входит 14 производственных линий, а также несколько перерабатывающих предприятий и порт для экспорта СПГ. На него приходится около 20% мировых поставок сжиженного природного газа.

Несколько раз Иран наносил удары по комплексу Рас-Лаффан. Первая атака была 2 марта, после этого QatarEnergy остановила производство СПГ и сопутствующих продуктов. 18–19 марта последовали новые ракетные удары, которые нанесли значительный ущерб предприятию. Повреждены были как минимум две производственные линии завода, что привело к потере 17% экспортных мощностей Катара по СПГ. Завод был закрыт в первую неделю конфликта и более трех месяцев по большей части простаивал. Полное восстановление производства может занять несколько лет.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте